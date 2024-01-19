В Украине будут судить приспешника Кадырова, который отправлял боевиков на войну. Он в РФ

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов (Фото: соцсети)

Служба безопасности Украины сообщила о завершении расследования в отношении главы парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, способствующего вооруженной агрессии России. Обвинительный акт направлен в суд, отметили в спецслужбе.

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По данным ведомства, с мая 2022-го по октябрь 2023 года Даудов выполнял указание диктатора Чечни Рамзана Кадырова по формированию штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.

СБУ отмечает, что при непосредственном участии фигуранта на Северном Кавказе был создан 78-й моторизированный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Впоследствии эти подразделения включили в состав российских группировок и перебросили во временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, там "кадыровцы" принимают участие в репрессиях против гражданских жителей, пишет спецслужба.

Во время таких репрессий боевики похищают людей, сопротивляющихся захватчикам, объясняет СБУ.

Кроме этого, Даудов неоднократно приезжал во временно оккупированные Лисичанск и Попасную Луганской области и Мариуполь Донецкой, во время поездок встречался с главарями боевиков и призывал их к ведению боевых действий против украинских защитников, отмечает ведомство.

Также фигурант размещал в собственном Telegram-канале сообщения, в которых призывал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова, сообщают правоохранители.

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Даудову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

→ посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям;

→ планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

→ оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Самое большое наказание, которое ему грозит, – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время Даудов находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности, заключает СБУ.

8 августа в 3-й штурмовой бригаде показали ликвидацию кадыровцев под Бахмутом.

28 августа военная разведка сообщила, что во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв, дрон ударил по зданию импровизированной "казармы" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

12 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы для жизни Кадырова пока нет. По его словам, у гауляйтера Чечни действительно есть проблемы со здоровьем.

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