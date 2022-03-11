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В Украине продолжают настаивать на том, что РФ ударила по Беларуси — сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 19:43

Генштаб ВСУ также сообщает о нанесении российской авиацией с воздушного пространства Украины удара по населенным пунктам на территории Беларуси с целью втягивания РБ в войну против Украины. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 18:00 11 марта.

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Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.

Вместе с тем основных целей в виде захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий – нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники.

Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слаживанию резервов на территории РФ. Значительная часть российских подразделений восстанавливает боеспособность.

Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций украинских войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике, сообщили в Генштабе.

По их данным, морально-психологическое состояние противника крайне низкое, он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.

  • Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российская боевая авиация с территории Украины ударила по поселку Копани в Столинском районе Брестской области, вблизи границы с Украиной. Позже в ВС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухличи и Верхний Теребежов.
  • До этого о провокации россиян с целью втягивания в войну Беларуси сообщил министр обороны Алексей Резников.
  • Однако жители деревни Копани (если верить Zerkalo.io) не подтвердили информацию об ударе: "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – цитирует одну из жительниц деревни оппозиционное беларуское издание. Позднее жители Столинского района, опрошенные Нашей Нівой, подтвердили инцидент у границы. Говорят, были взрывы, но якобы не в Копанях, как сообщалось вначале, а в сторону Бухличей.
  • В Минобороны Беларуси назвали информацию об авиаударе по беларускому селу "фейком". 
Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война беларусь сводка
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