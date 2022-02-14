В Украине усиливают присутствие российские наемники, связанные с ФСБ – Reuters

Российские наемники, связанные со спецслужбами РФ, в последние недели усилили свое присутствие в Украине. Это вызвало опасения у некоторых членов НАТО, что Россия может попытаться создать предлог для вторжения, сообщили Reuters три высокопоставленных источника в западных службах безопасности.

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Они заявили, что в последние недели усилились их опасения по поводу того, что российскому вторжению в Украину может предшествовать информационная атака и кибератаки на критически важную инфраструктуру.

По словам источников, Россия также может использовать наемников для того, чтобы посеять раздор и парализовать Украину посредством точечных убийств с применением специального оружия.

"Вполне вероятно, что российские наемники под руководством российского государства будут участвовать в боевых действиях в Украине, потенциально включая предлог для вторжения", — сказал один источник в западных силах безопасности, пожелавший остаться неназванным.

Источники говорят, что эти наемники являются участниками российских частных военных компаний, тесно связанных с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Также, по словам источников агентства, недавно во временно оккупированный Донецк также прибыл бывший офицер ГРУ, который работал в ЧВК Вагнера. Агентство не смогло выяснить, что поручено бывшему офицеру, личность которого не разглашается.

Источники также сообщили, что некоторые боевики ЧВК Вагнера были внедрены на границе с Украиной после обучения на базе ГРУ недалеко от Краснодара.

14 января CNN со ссылкой на неназванного официального представителя Соединенных Штатов сообщил, что американская разведка располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

В Белом доме подтвердили, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций в Украине.

13 февраля The New York Times написала, что Администрация президента США Джо Байдена обнародует данные разведки об агрессивных планах России против Украины для того, чтобы сорвать их реализацию и не позволить оправдать их ложью впоследствии.

Напряженность вокруг Украины достигло невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.

Вадим Ребрина

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