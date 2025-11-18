В Украину вернулось 50 граждан, депортированных из США

Полсотни выходцев из Украины вернулись по территории Польши через пункт пропуска "Шегини"

Граница Украины и Польши (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

В Украину транзитом через Польшу вернулись 50 граждан, которых депортировали из Соединенных Штатов Америки. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, украинцы вернулись во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска "Шегини". Они имели соответствующие документы о принадлежности к гражданству Украины или документы на возвращение.

Демченко уточнил, что до этого Украине поступала информация от США о намерениях, в соответствии с положениями норм международного права, о депортации транзитом через Польшу ряда лиц без американского гражданства, которые являются выходцами из Украины.

"Сейчас пограничники обеспечили их оформление в пограничном отношении на въезд в Украину в соответствии с определенными законодательством правилами", – уточнил спикер ГПСУ.

Он отметил, что Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства из-за чего в отношении их было принято решение о депортации.

29 июля Трамп заявлял, что украинцам, которые искали безопасного убежища, могут позволить остаться в США до окончания полномасштабной войны России против Украины.

В августе Миграционная и таможенная правоохранительная служба США заявила о депортации украинских граждан на родину, опубликовав соответствующие фото. Впоследствии в ГПСУ сообщили, что не фиксируют массового возвращения украинцев из Штатов.