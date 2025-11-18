До України повернулося 50 громадян, депортованих зі США

Кордон України та Польщі (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

До України транзитом через Польщу повернулися 50 громадян, яких депортували зі Сполучених Штатів Америки. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, українці повернулися у вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску "Шегині". Вони мали відповідні документи щодо приналежності до громадянства України чи документи на повернення.

Демченко уточнив, що до цього Україні надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про депортацію транзитом через Польщу низки осіб без американського громадянства, які є вихідцями з України.

"Наразі прикордонники забезпечили їх оформлення в прикордонному відношенню на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством правил", – уточнив речник ДПСУ.

Він наголосив, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини через що відносно них було ухвалене рішення про депортацію.

29 липня Трамп заявляв, що українцям, які шукали безпечного притулку, можуть дозволити залишитися у США до закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

У серпні Міграційна та митна правоохоронна служба США заявила про депортацію українських громадян на батьківщину, опублікувавши відповідні фото. Згодом в ДПСУ повідомили, що не фіксують масового повернення українців зі Штатів.