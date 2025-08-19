В Волгограде снова взрывается. Россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ – видео

В результате якобы атаки дронов на территории НПЗ в российском Волгограде возник пожар

Волгоград (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 19 августа дроны атаковали Волгоградскую область России. Россияне пожаловались на взрывы, после чего стало известно о пожаре на территории местного НПЗ, сообщают местные власти и российские пропагандисты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров около 03:26 заявил, что в регионе якобы отражается атака неизвестных дронов. Также он подтвердил, что на территории местного НПЗ возник пожар.

"Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", – написали местные власти.

Как писал пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных, ночью 19 августа над Волгоградом прогремело около 10 взрывов.

По словам волгоградцев, дроны якобы летели на очень низкой высоте. По словам очевидцев, на окраине города видны вспышки от взрывов.

В то же время аэродром Волгограда приостанавливал работу.

Позже Бочаров заявил, что якобы на юге города "в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ".