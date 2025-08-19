У Волгограді знову вибухає. Росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ – відео

Внаслідок нібито атаки дронів на території НПЗ у російському Волгограді виникла пожежа

Волгоград (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 19 серпня дрони атакували Волгоградську область Росії. Росіяни поскаржилися на вибухи, після чого стало відомо про пожежу на території місцевого НПЗ, повідомляє місцева влада й російські пропагандисти.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров близько 03:26 заявив, що в регіоні нібито відбивається атака невідомих дронів. Також він підтвердив, що на території місцевого НПЗ виникла пожежа.

"Для локалізації й гасіння загорянь на місці працюють пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає", – написала місцева влада.

Як писав проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих, вночі 19 серпня над Волгоградом пролунало близько 10 вибухів.

За словами волгоградців, дрони нібито летіли на дуже низькій висоті. За словами очевидців, на околиці міста видно спалахи від вибухів.

Водночас аеродром Волгограда призупиняв роботу.

Пізніше Бочаров заявив, що нібито на півдні міста "внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ".