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В Воронежской области беспилотники якобы атаковали полигон, ранили 10 оккупантов – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 10:10
В Воронежской области беспилотники якобы атаковали полигон, ранили 10 оккупантов – росСМИ - Фото
Беспилотник (Иллюстративное фото)

Российские СМИ сообщают о якобы атаке беспилотников на полигон российских оккупантов в Воронежской области. Об этом сообщили российские Telegram-ресурсы Baza и Astra.

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Канал Baza заявил, что два беспилотника якобы атаковали военный полигон ночью 10 мая. Дроны, начиненные взрывчаткой, будто бы подлетели к полигону и взорвались во время падения.

В результате пострадали около 14 российских солдат, по предварительным данным, "погибших не было", говорится в сообщении.

Канал Astra сообщает, что якобы более 10 военных РФ были ранены в результате атаки БПЛА на военный полигон "Погоново".

"Атака произошла 10 мая в районе 4 утра. Два беспилотника атаковали полигон в/ч 11097. Ранены более 10 военных, на место отправляли 10 бригад скорой помощи", – пишет канал со ссылкой на свои источники.

Точное количество раненых и степень повреждений устанавливаются, отмечает канал.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть приведенную выше информацию.

  • Ночью 7 мая 2023 беспилотники атаковали временно оккупированный Крым, в Воздушных силах заявили: БПЛА выходят на существенно новый уровень.
  • 9 мая организация "Легион Свобода России" заявила, что неизвестные партизаны подожгли российский самолет Су-24.

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Артем Джеріпа
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