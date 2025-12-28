В ВСУ прокомментировали перемирие вокруг ЗАЭС

И до провозглашения этого перемирия Силы обороны не наносили ударов в направлении Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

До объявления перемирия возле ЗАЭС россияне активно использовали территорию станции для обстрелов Запорожья и Никополя, хотя последние несколько дней их фиксировали значительно меньше. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Он отметил, что Силы обороны Украины не наносят никаких ударов в направлении ЗАЭС, несмотря на то, что оккупанты используют этот ядерный объект для укрытия своих войск и обстрелов украинских городов.

"Россия использует как площадку для запуска дронов по Никополю и Марганцу. С территории ЗАЭС наносили из ударов реактивными системами залпового огня по Запорожью. "Мы это фиксировали, но не наносили ответных ударов, потому что это ядерный объект", - сказал он.

Также по его словам, невозможно оценить, придерживается ли враг перемирия вокруг ЗАЭС - прошло слишком мало времени с момента договоренности. "Мы то туда и так не стреляем. Главное, чтобы оттуда россияне прекратили осуществлять свои атаки. За последние дни мы фиксировали меньше атак оттуда, но они все равно были и российские военнослужащие остаются на территории ЗАЭС, используя станцию, как военный объект".