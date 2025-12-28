У ЗСУ прокоментували перемир'я навколо ЗАЕС

І до проголошення цього перемир'я Сили оборони не завдавали ударів у напрямку Запорізької атомної електростанції

Фото: Пресслужба ЗАЕС

До оголошення перемир’я біля ЗАЕС росіяни активно використовували територію станції для обстрілів Запоріжжя та Нікополя, хоча останні кілька днів їх фіксували значно менше. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він наголосив, що Сили оборони України не завдають жодних ударів у напрямку ЗАЕС, попри те, що окупанти використовують цей ядерний об'єкт для переховування своїх військ та обстрілів українських міст.

"Росія використовує як майданчик для запуску дронів по Нікополю та Марганцю. З території ЗАЕС завдавали з ударів реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю. "Ми це фіксували, але не завдавали ударів у відповідь, тому що це ядерний об'єкт", – сказав він.

Також за його словами, неможливо оцінити, чи дотримується ворог перемир’я навколо ЗАЕС – пройшло замало часу від моменту домовленості. "Ми то туди і так не стріляємо. Головне, щоб звідти росіяни припинили здійснювати свої атаки. За останні дні ми фіксували менше атак звідти, але вони все одно були і російські військовослужбовці залишаються на території ЗАЕС, використовуючи станцію, як військовий об'єкт".