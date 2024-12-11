В Южной Корее арестовали начальника полиции по подозрению в подготовке мятежа

Начальник полиции Чо Джи Хо был арестован 11 декабря по обвинению в причастности к организации мятежа в Южной Корее

Южнокорейские протестующие (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

В Южной Корее арестовали главу национальной полиции Чо Джи Хо по подозрению в причастности к организации мятежа. Тем временем парламент страны готовится рассмотреть вопрос об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает Reuters.

Юн, объявляя военное положение 3 декабря, приказал полиции под руководством Чо Джи Хо заблокировать доступ в парламент, чтобы помешать депутатам собраться на заседание. Несмотря на это, часть законодателей, включая членов президентской партии "Сила народа" (PPP), прорвали границу и проголосовали за немедленную отмену военного положения. Через несколько часов Юн вынужден был выполнить это решение, напоминает издание.

Начальника полиции Чо Джи Хо арестовали 11 декабря по обвинению в причастности к организации мятежа. Сам президент находится под уголовным расследованием, однако его не задерживали и не допрашивали.