В Южной Корее арестовали начальника полиции по подозрению в подготовке мятежа
В Южной Корее арестовали главу национальной полиции Чо Джи Хо по подозрению в причастности к организации мятежа. Тем временем парламент страны готовится рассмотреть вопрос об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает Reuters.
Юн, объявляя военное положение 3 декабря, приказал полиции под руководством Чо Джи Хо заблокировать доступ в парламент, чтобы помешать депутатам собраться на заседание. Несмотря на это, часть законодателей, включая членов президентской партии "Сила народа" (PPP), прорвали границу и проголосовали за немедленную отмену военного положения. Через несколько часов Юн вынужден был выполнить это решение, напоминает издание.
Начальника полиции Чо Джи Хо арестовали 11 декабря по обвинению в причастности к организации мятежа. Сам президент находится под уголовным расследованием, однако его не задерживали и не допрашивали.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.
- 8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.