У Південній Кореї заарештували начальника поліції за підозрою в підготовці заколоту

Начальника поліції Чо Джі Хо заарештували 11 грудня за звинуваченням у причетності до організації заколоту у Південній Кореї

Південнокорейські протестувальники (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

У Південній Кореї заарештували очільника національної поліції Чо Джі Хо за підозрою в причетності до організації заколоту. Тим часом парламент країни готується розглянути питання про імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Про це повідомляє Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Юн, оголошуючи воєнний стан 3 грудня, наказав поліції під керівництвом Чо Джі Хо заблокувати доступ до парламенту, щоб завадити депутатам зібратися на засідання. Попри це, частина законодавців, включно з членами президентської партії "Сила народу" (PPP), прорвали кордон і проголосували за негайне скасування воєнного стану. Через кілька годин Юн змушений був виконати це рішення, нагадує видання.

Начальника поліції Чо Джі Хо заарештували 11 грудня за звинуваченням у причетності до організації заколоту. Сам президент перебуває під кримінальним розслідуванням, однак його не затримували і не допитували.

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президентові оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.