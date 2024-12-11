У Південній Кореї заарештували начальника поліції за підозрою в підготовці заколоту
У Південній Кореї заарештували очільника національної поліції Чо Джі Хо за підозрою в причетності до організації заколоту. Тим часом парламент країни готується розглянути питання про імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Про це повідомляє Reuters.
Юн, оголошуючи воєнний стан 3 грудня, наказав поліції під керівництвом Чо Джі Хо заблокувати доступ до парламенту, щоб завадити депутатам зібратися на засідання. Попри це, частина законодавців, включно з членами президентської партії "Сила народу" (PPP), прорвали кордон і проголосували за негайне скасування воєнного стану. Через кілька годин Юн змушений був виконати це рішення, нагадує видання.
Начальника поліції Чо Джі Хо заарештували 11 грудня за звинуваченням у причетності до організації заколоту. Сам президент перебуває під кримінальним розслідуванням, однак його не затримували і не допитували.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.
- 8 грудня президентові оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.