Yonhap: Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО
Кім Йон Хьон (Фото: ЕРА/Yonhap)

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався здійснити самогубство у слідчому ізоляторі на сході Сеула. Про це пише агентство Yonhap з посиланням на представника пенітенціарної служби.

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Ексглаву південнокорейського Міноборони утримують в СІЗО за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану на початку грудня.

Після спроби накласти на себе руки Кіма перевели до захисної камери, стан його здоров'я залишається стабільним, заявив під час парламентських слухань керівник виправного центру Шин Йон-хе.

4 грудня Кім подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами. Вже через чотири дні його арештували за підозрою у державній зраді в межах розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану.

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