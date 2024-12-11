Yonhap: Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО

Після невдалої спроби самогубства Кіма перевели до захисної камери, стан його здоров'я стабільний

Кім Йон Хьон (Фото: ЕРА/Yonhap)

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон намагався здійснити самогубство у слідчому ізоляторі на сході Сеула. Про це пише агентство Yonhap з посиланням на представника пенітенціарної служби.

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Ексглаву південнокорейського Міноборони утримують в СІЗО за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану на початку грудня.

Після спроби накласти на себе руки Кіма перевели до захисної камери, стан його здоров'я залишається стабільним, заявив під час парламентських слухань керівник виправного центру Шин Йон-хе.

4 грудня Кім подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами. Вже через чотири дні його арештували за підозрою у державній зраді в межах розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану.

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президентові оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.