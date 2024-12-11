Yonhap: Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО
Ким Ён Хён (Фото: ЕРА/Yonhap)

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить самоубийство в следственном изоляторе на востоке Сеула. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на представителя пенитенциарной службы.

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Экс-главу южнокорейского Минобороны удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения в начале декабря.

После попытки покончить с собой Кима перевели в защитную камеру, состояние его здоровья остается стабильным, заявил во время парламентских слушаний руководитель исправительного центра Шин Ён-хе.

4 декабря Ким подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Уже через четыре дня он был арестован по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения.

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