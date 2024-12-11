Yonhap: Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО

После неудачной попытки самоубийства Кима перевели в защитную камеру, состояние его здоровья стабильное

Ким Ён Хён (Фото: ЕРА/Yonhap)

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался совершить самоубийство в следственном изоляторе на востоке Сеула. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на представителя пенитенциарной службы.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Экс-главу южнокорейского Минобороны удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения в начале декабря.

После попытки покончить с собой Кима перевели в защитную камеру, состояние его здоровья остается стабильным, заявил во время парламентских слушаний руководитель исправительного центра Шин Ён-хе.

4 декабря Ким подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами. Уже через четыре дня он был арестован по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения.

3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.

8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.