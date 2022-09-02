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В Запорожье из-за ситуации на АЭС тренируются оказывать помощь пораженным радиацией

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 18:31
В Запорожье из-за ситуации на АЭС тренируются оказывать помощь пораженным радиацией - Фото
Запорожская АЭС (фото - Запорожская атомная электростанция, Facebook)

Запорожскую область продолжают готовить на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС из-за действий российских оккупантов. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Старух.

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Он сообщил, что в области стартовала серия учений, чтобы проверить возможности специальных служб.

На базе одного из медучреждений развернули переоборудованное отделение на 30 коек для лечения пациентов с радиационным поражением. При необходимости есть возможность развернуть больше койко-мест, уверяет Старух.

"Это отделение создано как ответ на риск из-за действий оккупантов и может быть использовано первоочередно", – заявил глава ОВА.

В медучреждении рассказали, что предоставление помощи пораженным радиацией происходит в несколько этапов: проводится "обработка" пациента, чтобы убрать возможные радиационные вещества вроде пыли, потом определяется степень тяжести состояния пациента и, в зависимости от результата, – госпитализация в радиологическое отделение.

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Оксана Житнюк
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