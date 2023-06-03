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"Вагнеровцы" еще не ушли из Бахмута, инструктируют новоприбывших оккупантов – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 17:51
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Оккупанты из российской террористической организации Группа Вагнера еще полностью не вышли из Бахмута, они проводят инструктаж для новоприбывших военных РФ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, оккупанты, пытающиеся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, "истощились" и сейчас проводят замену войск и перегруппировку.

Представительница Минобороны отметила, что на Бахмутском направлении враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог.

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"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", – сообщила Маляр.

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Оксана Житнюк
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