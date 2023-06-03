"Вагнеровцы" еще не ушли из Бахмута, инструктируют новоприбывших оккупантов – Минобороны

Оккупанты из российской террористической организации Группа Вагнера еще полностью не вышли из Бахмута, они проводят инструктаж для новоприбывших военных РФ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, оккупанты, пытающиеся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, "истощились" и сейчас проводят замену войск и перегруппировку.

Представительница Минобороны отметила, что на Бахмутском направлении враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог.

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"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", – сообщила Маляр.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в последнее время город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

За время боев за Бахмут Россия потеряла более 20 000 оккупантов убитыми, сообщил Череватый.

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