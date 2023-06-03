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"Вагнерівці" ще не пішли з Бахмута, інструктують новоприбулих окупантів – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 17:51
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Окупанти з російської терористичної організації Група Вагнера ще повністю не вийшли з Бахмута, вони проводять інструктаж для новоприбулих військових РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, окупанти, що намагаються повністю захопити Донецьку і Луганську області, "виснажились" і зараз здійснюють заміну військ та перегрупування.

Представниця Міноборони зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

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"У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибулими загонами регулярної армії", – повідомила Маляр.

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Оксана Житнюк
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