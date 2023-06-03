"Вагнерівці" ще не пішли з Бахмута, інструктують новоприбулих окупантів – Міноборони

Окупанти з російської терористичної організації Група Вагнера ще повністю не вийшли з Бахмута, вони проводять інструктаж для новоприбулих військових РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, окупанти, що намагаються повністю захопити Донецьку і Луганську області, "виснажились" і зараз здійснюють заміну військ та перегрупування.

Представниця Міноборони зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

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"У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибулими загонами регулярної армії", – повідомила Маляр.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому останнім часом місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

За час боїв за Бахмут Росія втратила понад 20 000 окупантів убитими, повідомив Череватий.

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