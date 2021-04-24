"Важный шаг". Ткаченко отреагировал на блокировку каналов Медведчука в YouTube

Блокировка в YouTube каналов из так называемого пула Медведчука – важный шаг в борьбе Украины с пропагандой России. Об этом написал в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

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"Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора", – написал он.

Ткаченко поблагодарил специалистов YouTube за то, что они обратили внимание на обращение правительства и решение СНБО о санкциях против каналов Медведчука.

По его мнению, каналы "несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины".

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Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что Зеленский перешел последние границы.

Сегодня YouTube заблокировал каналы Медведчука на территории Украины. Однако часть контента все еще доступна.

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Марк Сировой

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