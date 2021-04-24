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"Важный шаг". Ткаченко отреагировал на блокировку каналов Медведчука в YouTube

24.04.2021, 13:15
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Блокировка в YouTube каналов из так называемого пула Медведчука – важный шаг в борьбе Украины с пропагандой России. Об этом написал в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

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"Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора", – написал он.

Ткаченко поблагодарил специалистов YouTube за то, что они обратили внимание на обращение правительства и решение СНБО о санкциях против каналов Медведчука.

По его мнению, каналы "несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины".

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Марк Сировой
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NewsOne YouTube блокировка виктор медведчук ZIK александр ткаченко 112 украина каналы
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