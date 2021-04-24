"Важный шаг". Ткаченко отреагировал на блокировку каналов Медведчука в YouTube
Блокировка в YouTube каналов из так называемого пула Медведчука – важный шаг в борьбе Украины с пропагандой России. Об этом написал в Telegram министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
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"Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора", – написал он.
Ткаченко поблагодарил специалистов YouTube за то, что они обратили внимание на обращение правительства и решение СНБО о санкциях против каналов Медведчука.
По его мнению, каналы "несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины".
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- 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех телеканалов из так называемого пула Медведчука. В тот же день они прекратили вещание в телеэфире. Минкульт попросил заблокировать их и в YouTube.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.
- Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что Зеленский перешел последние границы.
- Сегодня YouTube заблокировал каналы Медведчука на территории Украины. Однако часть контента все еще доступна.
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