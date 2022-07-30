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Варшава подготовила еще восемь гаубиц Krab для Украины – Польское радио

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 17:55
Варшава подготовила еще восемь гаубиц Krab для Украины – Польское радио - Фото
САУ Krab (фото - ЕРА)

Восемь польских самоходных гаубиц Krab готовы для передачи Украине, завершаются последние формальности. Об этом сообщает Польское радио.

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Техника уже готова, сейчас ожидается завершение последних формальностей – и ее отправят в Украину, отмечают в Польском радио. Также в Польше завершается очередная программа подготовки украинских военных по использованию этих гаубиц.

Журналисты отметили, что эти восемь "Крабов" не будут переданы бесплатно. Они являются частью соглашения между Украиной и Польшей на 3 млрд злотых, по которому компания Huta Stalowa Wola должна произвести для украинских артиллеристов около 60 гаубиц.

Там также напомнили, что первые 18 Krab Польша передала в мае Украине бесплатно как военную помощь. Эти гаубицы имеют "натовский" 155-мм калибр и способны бить на 30-40 км.

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Марк Сировой
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ВСУ польша оружие артиллерия гаубица сау краб KRAB
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