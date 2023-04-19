Вчера россияне нанесли авиаудар по центру Волчанска, есть погибшие – фото
Вечером 18 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Волчанску, есть погибшие. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок", – сообщил Синегубов.
На рынке в результате российского авиаудара произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.
"В результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", – написал глава ОВА.
ДОПОЛНЕНО в 10:45. Синегубов сообщил, что во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела двух погибших гражданских людей – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.
В ГСЧС сообщили, что оккупанты били из авиации прямо по центру Волчанска.
Возникло два пожара – на территории частного домовладения и на местном рынке.
"В первом случае горели два жилых дома, летняя кухня, две дворовые застройки на общей площади 500 кв. м. Еще 10 соседних домов получили повреждения", – рассказали спасатели.
По предварительным данным, пострадали два человека.
На рынке горело около 60 торговых павильонов на площади 1000 кв. м. Огнем и взрывными волнами повреждены еще около 150 павильонов.
"Только в 04:00 спасателям и пожарным местной пожарной охраны удалось потушить все очаги горения", – сообщили в ГСЧС.
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