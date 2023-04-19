Вчера россияне нанесли авиаудар по центру Волчанска, есть погибшие – фото

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Вечером 18 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Волчанску, есть погибшие. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок", – сообщил Синегубов.

На рынке в результате российского авиаудара произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.

"В результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", – написал глава ОВА.

ДОПОЛНЕНО в 10:45. Синегубов сообщил, что во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела двух погибших гражданских людей – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.

В ГСЧС сообщили, что оккупанты били из авиации прямо по центру Волчанска.

Возникло два пожара – на территории частного домовладения и на местном рынке.

"В первом случае горели два жилых дома, летняя кухня, две дворовые застройки на общей площади 500 кв. м. Еще 10 соседних домов получили повреждения", – рассказали спасатели.

По предварительным данным, пострадали два человека.

На рынке горело около 60 торговых павильонов на площади 1000 кв. м. Огнем и взрывными волнами повреждены еще около 150 павильонов.

"Только в 04:00 спасателям и пожарным местной пожарной охраны удалось потушить все очаги горения", – сообщили в ГСЧС.

Днем 18 апреля россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по Сумской области, в результате чего погибла женщина.

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Наталія Медведєва

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