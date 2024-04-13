Вчера россияне ударили по Купянску: двое раненых, пожар на 200 кв. м – фото

Фото: ГСЧС

12 апреля российские захватчики обстреляли центр города Купянска – пострадали два человека, вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 квадратных метров, отмечают спасатели.

Под завалами дома оказался 62-летний мужчина – во время поисково-спасательной операции специалисты деблокировали его и передали медикам, пишет ГСЧС.

По другому адресу в городе обнаружили раненого 73-летнего мужчину – которого также госпитализировали, заключает ведомство.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 7 апреля россияне сбросили управляемую авиабомбу Купянск. В результате бомбардировки погибла местная жительница.

Днем 9 апреля в Харькове прогремели взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая город, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

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