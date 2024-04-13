Учора росіяни вдарили по Куп'янську: двоє поранених, пожежа на 200 кв. м – фото

Фото: ДСНС

12 квітня російські загарбники обстріляли середмістя Куп'янська – постраждали двоє людей, зайнялася пожежа у житловому будинку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Унаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 метрів квадратних, зазначають рятувальники.

Під завалами будинку опинився 62-річний чоловік – під час пошуково-рятувальної операції спеціалісти деблокували його й передали медикам, пише ДСНС.

За іншою адресою у місті виявили пораненого 73-річного чоловіка – якого також ушпиталили, підсумовує відомство.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 7 квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. Внаслідок бомбардування загинула місцева мешканка.

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Читайте також: РФ била по Харківщині, попередньо, ракетою Х-59 та "Ураганами" – фото