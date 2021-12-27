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Великобритания готовит план эвакуации военных из Украины на случай вторжения РФ – Express

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 09:49
Великобритания готовит план эвакуации военных из Украины на случай вторжения РФ – Express - Фото
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Великобритания готовит план по эвакуации своих военных из Украины на случай нового вторжения России. Об этом сообщает Express со ссылкой на свои источники в британской армии.

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По данным журналистов, командование армий должно провести "полный обзор" инструкторской миссии Orbital, чтобы гарантировать, что весь британский персонал может быть безопасно выведен, если Россия пойдет на вторжение.

В издании отмечают, что большинство британских военных расположены в Яворове Львовской области. При вторжении России они, как и штабные британские офицеры в Киеве, выдвинуться к польской границе. Британские моряки, которые базировались в Одессе, уже отбыли на родину для празднования Рождества.

По данным издания, принимать решение об эвакуации будет командующий объединенными операциями генерал-лейтенант Чарльз Стиклэнд. Сотрудники его штаб-квартиры в Нортвуде мониторят ситуацию на рождественские праздники и будут передавать ему обновления дважды в день.

"Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести наши войска – он не может позволить им оказаться там в ловушке", – сказал изданию источник из британской армии.

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Марк Сировой
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Великобритания войска эвакуация войска россии вторжение чарльз стиклэнд Orbital
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