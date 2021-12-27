Великобритания готовит план эвакуации военных из Украины на случай вторжения РФ – Express
Великобритания готовит план по эвакуации своих военных из Украины на случай нового вторжения России. Об этом сообщает Express со ссылкой на свои источники в британской армии.
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По данным журналистов, командование армий должно провести "полный обзор" инструкторской миссии Orbital, чтобы гарантировать, что весь британский персонал может быть безопасно выведен, если Россия пойдет на вторжение.
В издании отмечают, что большинство британских военных расположены в Яворове Львовской области. При вторжении России они, как и штабные британские офицеры в Киеве, выдвинуться к польской границе. Британские моряки, которые базировались в Одессе, уже отбыли на родину для празднования Рождества.
По данным издания, принимать решение об эвакуации будет командующий объединенными операциями генерал-лейтенант Чарльз Стиклэнд. Сотрудники его штаб-квартиры в Нортвуде мониторят ситуацию на рождественские праздники и будут передавать ему обновления дважды в день.
"Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести наши войска – он не может позволить им оказаться там в ловушке", – сказал изданию источник из британской армии.
- Великобритания неоднократно предупреждала Россию, что ее ждут серьезные последствия в случае нового вторжения в Украину.
- По данным NYT, Великобритания и США отправили в Украину киберэкспертов, чтобы противостоять возможным кибератакам Кремля.
- В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал весьма маловероятной отправку в Украину британских войск для защиты от возможного нового вторжения Росcии.
- Министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал Россию вражеской страной.
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