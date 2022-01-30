Великобритания не исключает любой поддержки Украины – Трасс

Великобритания не исключает любой поддержки Украины, но маловероятно, что британские войска будут сражаться вместе с украинскими в случае нового вторжения России. Об этом заявила Sky News британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

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У нее спросили, может ли Великобритания предоставить деньги и оружие украинским силам в случае российского вторжения. Она ответила, что "абсолютно ничего не исключает", когда речь заходит о поддержке Великобританией Украины.

Однако Трасс считает "очень маловероятным", что британские войска могут быть отправлены воевать вместе с украинцами против России.

Глава британского МИД повторила, что вторжение в Украину может стать для РФ "новой Чечней", а приоритет Великобритании №1 – не допустить новой волны российской агрессии.

"Мы предлагаем ввести дополнительные войска в Эстонию, обеспечиваем большую авиаподдержку в Черном море и поставляем оборонительное вооружение Украине, чтобы убедиться, что они находятся в наилучшем положении, если Владимир Путин (президент России, – ред.) попытается организовать вторжение", – сказала она.

В этом же интервью Трасс предупредила, что российским олигархам не удастся спрятаться от британских санкций, и не исключила – новый жесткий пакет санкций может включать конфискацию имущества российских олигархов в Британии.

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Марк Сировой

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