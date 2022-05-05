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Венедиктова призвала воздержаться от эмоций по поводу Шария, чтобы не помешать экстрадиции

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 17:22
Венедиктова призвала воздержаться от эмоций по поводу Шария, чтобы не помешать экстрадиции - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала задержание в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария, призвала украинцев и политиков "сбавить темп" и объяснила особенности процедуры экстрадиции.

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"Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций. Да, я сейчас говорю о задержании на территории Испании Шария", – написала она.

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора сегодня подтвердил Минюсту Испании намерение запрашивать выдачу Шария.

Она призвала украинцев воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного, а особенно попросила вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней.

"Почему это важно – мы с вами не должны сомневаться в том, что гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – заявила Венедиктова.

Генпрокурор также объяснила особенности запроса об экстрадиции: после задержания в другой стране суд, который будет принимать решение об экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или оставить под домашним арестом. То есть подозреваемый будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения – это компетенция испанского суда.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", – заявила Венедиктова.

Она также напомнила об украинском миллиардере Дмитрии Фирташе, дело которого слушается в Австрии более восьми лет, и окончательное решение о его экстрадиции все еще не принято.

Оксана Житнюк
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Ирина Венедиктова Анатолий Шарий экстрадиция
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