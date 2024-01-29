Венгерская оппозиция требует заседания парламента по вступлению Швеции в НАТО – Reuters

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что правительство поддерживает членство Швеции, и призвал Национальное собрание проголосовать за вступление

Виктор Орбан (Фото: ЭРА)

29 января венгерские оппозиционные партии внесли предложение о созыве внеочередной сессии парламента 5 февраля для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщило агентство Reuters.

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Депутат от оппозиции Зита Гурмаи, комментируя, проголосуют ли за предложение депутаты от правящей партии Fidesz и христианских демократов заявила, что их предложение о ратификации было направлено спикеру парламента.

"Теперь вопрос в том, хватит ли смелости у 135 человек, чтобы появиться", – заявила она.

23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что покинуло Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс.

24 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

Но 25 января спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что страна не будет спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку не "чувствует какой-либо неотложности". Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и отношения между странами требуют доверия.

В четверг, 25 января, Турция опубликовала в официальном бюллетене решение об одобрении членства Швеции в НАТО, завершив процесс ратификации, который приближает ранее внеблоковую страну к вступлению в военный Альянс.

26 января генеральный секретарь НАТО заявил, что Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

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