Угорська опозиція вимагає позачергового засідання парламенту щодо вступу Швеції до НАТО – Reuters

Раніше прем'єр-міністр Угорщини заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, й закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

29 січня угорські опозиційні партії внесли пропозицію про скликання позачергової сесії парламенту 5 лютого для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, повідомило агентство Reuters.

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Депутатка від опозиції Зіта Гурмаї, коментуючи, чи проголосують за пропозицію депутати від керівної партії Fidesz і християнських демократів заявила, що їхню пропозицію щодо ратифікації було направлено спікеру парламенту.

"Тепер питання в тому, чи вистачить сміливості у 135 осіб, щоб з'явитися", – заявила вона.

23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.

24 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

Але 25 січня спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри.

У четвер, 25 січня, Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, що раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.

26 січня генеральний секретар НАТО заявив, що Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.

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