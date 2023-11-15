Венгерский министр призвал к "стратегическим дебатам" по политике ЕС в отношении Украины

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что политика блока в отношении Украины должна быть сформирована через "рассмотрение вариантов и проведение стратегических дебатов". Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Daily News Hungary.

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"Без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС или о пересмотре многолетней финансовой программы", – отметил он.

По словам Боки, дебаты должны показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины. Он добавил, что постоянство стратегии ЕС также должно быть предметом обсуждения.

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Как отметил министр, ЕС составил курс действий с учетом того, что Украина выиграет войну и это повлечет за собой политические перестановки в РФ, но если этого не произойдет, то "ЕС должен разработать альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе".

8 ноября 2023 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

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