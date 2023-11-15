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Угорський міністр закликав до "стратегічних дебатів" щодо політики ЄС стосовно України

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 18:26
Угорський міністр закликав до
Янош Бока (Фото: ЕРА)

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що політика блоку щодо України має бути сформована через "розгляд варіантів і проведення стратегічних дебатів". Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Daily News Hungary.

"Без стратегічних дебатів ми не в змозі приймати рішення про подальші кроки щодо вступу України до ЄС або про перегляд багаторічної фінансової програми", — зазначив він.

За словами Боки, дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України. Він додав, що сталість стратегії ЄС також має бути предметом обговорення.

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Як зазначив міністр, ЄС склав курс дій з огляду на те, що Україна виграє війну і спричинить політичні перестановки у РФ, але якщо цього не станеться, то "ЄС повинен розробити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі".

  • 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
  • Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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Уляна Кричковська
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угорщинавійськова допомогаєвроінтеграціяЯнош Бока
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