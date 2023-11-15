Угорський міністр закликав до "стратегічних дебатів" щодо політики ЄС стосовно України
Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що політика блоку щодо України має бути сформована через "розгляд варіантів і проведення стратегічних дебатів". Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Daily News Hungary.
"Без стратегічних дебатів ми не в змозі приймати рішення про подальші кроки щодо вступу України до ЄС або про перегляд багаторічної фінансової програми", — зазначив він.
За словами Боки, дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України. Він додав, що сталість стратегії ЄС також має бути предметом обговорення.
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Як зазначив міністр, ЄС склав курс дій з огляду на те, що Україна виграє війну і спричинить політичні перестановки у РФ, але якщо цього не станеться, то "ЄС повинен розробити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі".
- 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
- Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.
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