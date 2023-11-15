Угорський міністр закликав до "стратегічних дебатів" щодо політики ЄС стосовно України

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що політика блоку щодо України має бути сформована через "розгляд варіантів і проведення стратегічних дебатів". Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Daily News Hungary.

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"Без стратегічних дебатів ми не в змозі приймати рішення про подальші кроки щодо вступу України до ЄС або про перегляд багаторічної фінансової програми", — зазначив він.

За словами Боки, дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України. Він додав, що сталість стратегії ЄС також має бути предметом обговорення.

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Як зазначив міністр, ЄС склав курс дій з огляду на те, що Україна виграє війну і спричинить політичні перестановки у РФ, але якщо цього не станеться, то "ЄС повинен розробити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі".

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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