Венгрия раскритиковала Польшу за слова о Путине. Припомнила дело "Северных потоков"

В Венгрии усомнились в независимости польского суда и напомнили о деле про подрыв "Северных потоков"

Петер Сийярто (Фото: x.com/FM_Szijjarto)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может задержать самолет с диктатором России. Он усомнился в независимости польского суда.

Сикорский 21 октября сказал, что не может гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать самолет с диктатором Владимиром Путиным, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге.

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?" – написал Сийярто.

Ответ не заставил себя долго ждать. Глава польского МИД заявил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж в отношении оккупанта не является преступлением".

"Более того, надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадяру, наконец удастся вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать нефть через Хорватию", – написал Сикорский.