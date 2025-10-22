Венгрия раскритиковала Польшу за слова о Путине. Припомнила дело "Северных потоков"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может задержать самолет с диктатором России. Он усомнился в независимости польского суда.
Сикорский 21 октября сказал, что не может гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать самолет с диктатором Владимиром Путиным, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге.
"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?" – написал Сийярто.
Ответ не заставил себя долго ждать. Глава польского МИД заявил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж в отношении оккупанта не является преступлением".
"Более того, надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадяру, наконец удастся вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать нефть через Хорватию", – написал Сикорский.
- Путин должен был встретиться с Трампом в Венгрии в ближайшие две недели – об этом они договорились во время телефонного разговора 16 октября.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
- Медиа RMF24 писало: в Польше считают маловероятным, что российский диктатор решит лететь на встречу с президентом США над их территорией. А Болгария выразила готовность предоставить небо для пролета российского самолета.
- Но 21 октября Reuters и The Telegraph сообщили, что встреча Путина и Трампа не планируется в ближайшее время. Причина – неудачный подготовительный разговор представителей двух стран.
