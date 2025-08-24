Вэнс об ударе по заводу Flex: Мне не нравится, но это война

Джей Ди Вэнс (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Венсу "не понравился" российский удар по заводу электроники, принадлежащему американской компании, в городе Мукачево Закарпатской области. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

У политика спросили, "разъярен" ли он ударом, в результате которого, по данным компании, были ранены несколько рабочих.

"Мне это не нравится. Но это война, и именно поэтому мы хотим остановить убийства. Россияне сделали много вещей, которые нам не нравятся. Много мирных жителей погибло", – сказал Вэнс.

Он добавил, что США с самого начала осуждали это. По его словам, президент Штатов Дональд Трамп сделал больше для давления и применения экономического влияния на россиян, чем его предшественник Джо Байден в течение более трех лет.

В ночь на 21 августа Россия устроила одну из самых массированных атак на Украину, запустив 40 ракет и 574 дрона.

Под удар, в частности, попало американское предприятие Flex в Мукачево, которое производит электронику. В городе пострадали 26 человек.

23 августа спасатели потушили пожар на предприятии.