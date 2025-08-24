Венс про удар по заводу Flex: Мені не подобається, але це війна

Джей Ді Венс (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу "не сподобався" російський удар по заводу електроніки, що належить американській компанії, у місті Мукачево Закарпатської області. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

У політика запитали, чи він "розлючений" ударом, в результаті якого, за даними компанії, було поранено кількох робітників.

"Мені це не подобається. Але це війна, і саме тому ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Багато мирних жителів загинуло", – сказав Венс.

Він додав, що США від самого початку засуджували це. За його словами, президент Штатів Дональд Трамп зробив більше для тиску та застосування економічного впливу на росіян, ніж його попередник Джо Байден протягом понад трьох років.

У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.

Під удар, зокрема, потрапило американське підприємство Flex у Мукачеві, яке виробляє електроніку. У місті постраждали 26 осіб.

23 серпня рятувальники загасили пожежу на підприємстві.