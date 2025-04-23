Вэнс, последним видевшийся с папой Франциском, назвал встречу с ним "благословением"

Вице-президент США признал, что до сих пор думает о том, что встреча с ним для понтифика стала последней

Джей Ди Вэнс и папа римский Франциск (Фото: ЕРА / VATICAN MEDIA HANDOUT)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, последним из западных политиков видевшийся с папой римским Франциском до его смерти, заявил, что эта встреча была "великим благословением". Его цитирует The Washington Post.

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По словам Вэнса, он провел много времени, размышляя, что встреча с ним стала последней для понтифика.

"На самом деле это просто безумие. Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле менее 24 часов. Я думаю, это было большое благословение", – сказал американский вице-президент.

Он отметил, что папа Франциск встречал много людей и оказал значительное влияние на многие жизни.

"И я стараюсь помнить, что мне посчастливилось пожать ему руку и сказать, что я молюсь о нем каждый день, ведь я молился и продолжаю молиться", – сказал Вэнс.