Вэнс, последним видевшийся с папой Франциском, назвал встречу с ним "благословением"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, последним из западных политиков видевшийся с папой римским Франциском до его смерти, заявил, что эта встреча была "великим благословением". Его цитирует The Washington Post.
По словам Вэнса, он провел много времени, размышляя, что встреча с ним стала последней для понтифика.
"На самом деле это просто безумие. Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле менее 24 часов. Я думаю, это было большое благословение", – сказал американский вице-президент.
Он отметил, что папа Франциск встречал много людей и оказал значительное влияние на многие жизни.
"И я стараюсь помнить, что мне посчастливилось пожать ему руку и сказать, что я молюсь о нем каждый день, ведь я молился и продолжаю молиться", – сказал Вэнс.
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- Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.
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