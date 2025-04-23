Венс, який останнім бачився з папою Франциском, назвав зустріч з ним "благословенням"

Віцепрезидент США визнав, що досі думає про те, що зустріч з ним для понтифіка стала останньою

Джей Ді Венс та папа римський Франциск (Фото: ЕРА / VATICAN MEDIA HANDOUT)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який останнім із західних політиків бачився з папою римським Франциском до його смерті, заявив, що ця зустріч була "великим благословенням". Його цитує The Washington Post.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Венса, він провів багато часу, розмірковуючи, що зустріч з ним стала останньою для понтифіка.

"Насправді це просто безумство. Коли я побачив його, я не знав, що йому залишилося жити на Землі менше ніж 24 години. Я думаю, це було велике благословення", – сказав американський віцепрезидент.

Він зазначив, що папа Франциск зустрічав багато людей і справив значний вплив на багато життів.

"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, адже я молився і продовжую молитися", – сказав Венс.