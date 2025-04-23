Венс, який останнім бачився з папою Франциском, назвав зустріч з ним "благословенням"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який останнім із західних політиків бачився з папою римським Франциском до його смерті, заявив, що ця зустріч була "великим благословенням". Його цитує The Washington Post.
За словами Венса, він провів багато часу, розмірковуючи, що зустріч з ним стала останньою для понтифіка.
"Насправді це просто безумство. Коли я побачив його, я не знав, що йому залишилося жити на Землі менше ніж 24 години. Я думаю, це було велике благословення", – сказав американський віцепрезидент.
Він зазначив, що папа Франциск зустрічав багато людей і справив значний вплив на багато життів.
"І я намагаюся пам'ятати, що мені пощастило потиснути йому руку і сказати, що я молюся за нього щодня, адже я молився і продовжую молитися", – сказав Венс.
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