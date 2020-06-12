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Верховный суд отказался вернуть Трубу на должность директора ГБР

Верховный суд отказался вернуть Трубу на должность директора ГБР - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.06.2020, 14:39

Экс-директор ГБР Роман Труба просил суд признать указ президента Владимира Зеленского о его увольнении недействительным

Верховный суд отказался вернуть Романа Трубу на должность директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Труба просил признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности директора ГБР.

Коллегия судей Кассационного административного суда отказала в удовлетворении иска. Полный текст решения будет готов в течение пяти дней.

  • 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро, одним из них стал Александр Соколов.
  • 17 марта Венедиктова была назначена генпрокурором, Соколов стал и.о. директора ГБР вместо нее.
Денис Юдин
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