Верховный суд отказался вернуть Трубу на должность директора ГБР

Верховный суд отказался вернуть Романа Трубу на должность директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Труба просил признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности директора ГБР.
Коллегия судей Кассационного административного суда отказала в удовлетворении иска. Полный текст решения будет готов в течение пяти дней.
- 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
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27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
- 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро, одним из них стал Александр Соколов.
- 17 марта Венедиктова была назначена генпрокурором, Соколов стал и.о. директора ГБР вместо нее.
Денис Юдин