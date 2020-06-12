Верховный суд отказался вернуть Трубу на должность директора ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд отказался вернуть Романа Трубу на должность директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Труба просил признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности директора ГБР.

Коллегия судей Кассационного административного суда отказала в удовлетворении иска. Полный текст решения будет готов в течение пяти дней.