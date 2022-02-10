Верховный суд отменил приговор Стерненко в деле об "одном патроне"

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда сегодня, 10 февраля, освободил общественного деятеля Сергея Стерненко от ответственности за незаконное хранение боеприпасов – патрона калибра 5,45 мм. В закрытии производства о похищении депутата суд отказал. Трансляция заседания велась в YouTube.

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Суд принял решение отменить приговор Приморского райсуда Одессы 23 февраля 2021 года и определение Одесского апелляционного суда 31 мая 2021-го и закрыть производство по ч. 1 ст. 263 (о незаконном обращении с оружием, "дело об одном патроне"). По этой статье у него был год условно.

Во время сегодняшнего заседания адвокат Стерненко Андрей Писаренко принес на заседание патрон – демонстрировал суду разницу между патроном и гильзой, так как, по его словам, Стерненко судили за патрон, а в доказательствах представлена только гильза. Он также подчеркнул, что не доказано, что патрон является боевым – это якобы мог быть охотничий или спортивный патрон.

Стерненко судили по трем статьям: о разбое (ст. 187, "дело о 300 грн"), незаконном обращении с оружием и незаконном лишении свободы. 23 февраля 2021-го Приморский суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы, но 31 мая 2021-го изменил приговор на год условно.

В тот же день по статье о незаконном лишении свободы (ст. 146) судьи признали активиста виновным, но освободили от наказания в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности.

Сегодня суд оставил решение в части производства по статье о похищении без изменений, отказав Стерненко в удовлетворении кассационной жалобы. Активист говорит, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Оксана Житнюк

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