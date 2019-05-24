Верховный суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

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В Кассационный административный суд поступило заявление о признании противозаконными действия президента Владимира Зеленского, когда он подписал указ от 21 мая о назначении внеочередной выборов в ВР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подало физлицо непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Таким образом в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента N303 о досрочных выборах.

Сегодня депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента. Обращение поддержали 62 парламентария, среди которых большинство - представители Народного фронта.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - сказал Тетерук.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.