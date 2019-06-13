Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 17:06

"Верят, Украина их вытащит". Геращенко получила письма от моряков

"Верят, Украина их вытащит". Геращенко получила письма от моряков - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер опубликовала фото писем, полученных от захваченных Россией украинских моряков

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко получила письма от украинских моряков, незаконно захваченных Россией. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта…Мне их ответы тоже шли 2 месяца – с апреля", - рассказала Геращенко.

Она сообщила также, что в письмах "благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль – за семьи, которым сейчас труднее всего".

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнам, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.

Как ранее сегодня сообщалось, ООН потребовала от России выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. 

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых задержали вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ирина Геращенко, украинские моряки, письма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 