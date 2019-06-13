"Верят, Украина их вытащит". Геращенко получила письма от моряков

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко получила письма от украинских моряков, незаконно захваченных Россией. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта…Мне их ответы тоже шли 2 месяца – с апреля", - рассказала Геращенко.

Она сообщила также, что в письмах "благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль – за семьи, которым сейчас труднее всего".

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнам, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.

Как ранее сегодня сообщалось, ООН потребовала от России выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых задержали вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных.