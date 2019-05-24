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24.05.2019, 00:10

Видео встречи Зеленского с фракциями будет опубликовано - АП

Видео встречи Зеленского с фракциями будет опубликовано - АП - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Богдан заявил, что 22 мая парламент преподнес Администрации президента "неожиданный урок"

Администрация президента обещает опубликовать стенограмму и видео встречи президента Владимира Зеленского с фракциями парламента 21 мая. Об этом в эфире программы Право на владу сообщил глава АП Андрей Богдан.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил он.

Богдан отметил, что 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес Администрации "неожиданный урок".

"Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия Слуга народа покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах", - добавил Богдан.

21 мая состоялось совещание Зеленского с лидерами фракций. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пытался вести стрим с этой встречи, но его не пустили на заседание с телефоном. 

22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.

23 мая Зеленского призвали обнародовать стенограмму встречи с лидерами фраций на Банковой.

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Теги: верховная рада, администрация президента, андрей богдан
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