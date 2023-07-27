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Винница. Сбитые 26 июля "Калибры" упали на хозяйственные помещения, пятеро пострадавших

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 15:29
Винница. Сбитые 26 июля
Запуск ракеты "Калибр" (Фото: скриншот с видео)

В пригороде Винницы во время атаки россиян 26 июля упали обломки сбитых ракет "Калибр", пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, ракеты были сбиты противовоздушной обороной около 14:00.

От осколков ранения получили пять гражданских, им оказали необходимую медицинскую помощь. 

Повреждения получили хозяйственные и технические помещения. 

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Дмитрий Гриниченко
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