Винница. Сбитые 26 июля "Калибры" упали на хозяйственные помещения, пятеро пострадавших
27.07.2023, 15:29
Запуск ракеты "Калибр" (Фото: скриншот с видео)
В пригороде Винницы во время атаки россиян 26 июля упали обломки сбитых ракет "Калибр", пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, ракеты были сбиты противовоздушной обороной около 14:00.
От осколков ранения получили пять гражданских, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Повреждения получили хозяйственные и технические помещения.
- 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты.
- В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.
- Вечером в Воздушных силах сообщили об уничтожении 36 ракет и уточнили информацию по "Кинжалам".
- Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ПВО отразила атаку ракет Х-47 "Кинжал", обломки ракет упали также в Староконстантиновской громаде.
- Утром 27 июля Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 40 ракет за сутки.
Читайте также: ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии