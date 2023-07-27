Винница. Сбитые 26 июля "Калибры" упали на хозяйственные помещения, пятеро пострадавших

В пригороде Винницы во время атаки россиян 26 июля упали обломки сбитых ракет "Калибр", пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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По его словам, ракеты были сбиты противовоздушной обороной около 14:00.

От осколков ранения получили пять гражданских, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждения получили хозяйственные и технические помещения.

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