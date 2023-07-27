Вінниця. Збиті 26 липня "Калібри" впали на господарські приміщення, п'ятеро постраждалих

У передмісті Вінниці під час атаки росіян 26 липня впали уламки збитих ракет "Калібр", постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ракети були збиті протиповітряною обороною близько 14:00.

Від уламків поранення отримали п'ятеро цивільних, їм надали необхідну медичну допомогу.

Ушкоджень зазнали господарські та технічні приміщення.

Читайте також: ЗСУ про атаку "Кинджалами" на Старокостянтинів: Це через "бавовну", що почастішала в окупантів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.