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Вінниця. Збиті 26 липня "Калібри" впали на господарські приміщення, п'ятеро постраждалих

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 15:29
Вінниця. Збиті 26 липня
Запуск ракети "Калібр" (Фото: скриншот з відео)

У передмісті Вінниці під час атаки росіян 26 липня впали уламки збитих ракет "Калібр", постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, ракети були збиті протиповітряною обороною близько 14:00.

Від уламків поранення отримали п'ятеро цивільних, їм надали необхідну медичну допомогу.

Ушкоджень зазнали господарські та технічні приміщення.

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Дмитро Гриниченко
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