Вінниця. Збиті 26 липня "Калібри" впали на господарські приміщення, п'ятеро постраждалих
27.07.2023, 15:29
Запуск ракети "Калібр" (Фото: скриншот з відео)
У передмісті Вінниці під час атаки росіян 26 липня впали уламки збитих ракет "Калібр", постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, ракети були збиті протиповітряною обороною близько 14:00.
Від уламків поранення отримали п'ятеро цивільних, їм надали необхідну медичну допомогу.
Ушкоджень зазнали господарські та технічні приміщення.
- 26 липня ввечері розпочалася масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" та інші типи. Російські літаки Ту-95МС із району Каспійського моря запустили крилаті ракети.
- У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети, якими Росія вдарила по Україні, в результаті полетіли на Старокостянтинів. Там розташований аеродром, на якому базуються літаки Су-24.
- Увечері у Повітряних силах повідомили про знищення 36 ракет та уточнили інформацію щодо "Кинджалів".
- Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ППО відбила атаку ракет Х-47 "Кинджал", уламки ракет впали також у Старокостянтинівській громаді.
- Вранці 27 липня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 40 ракет за добу.
Читайте також: ЗСУ про атаку "Кинджалами" на Старокостянтинів: Це через "бавовну", що почастішала в окупантів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі