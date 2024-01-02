Вице-спикер ВР о мобилизации нардепов: От нас на фронте толку не будет, и это дорого
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью Укринформу, что от депутатов на фронте "не будет толку" и они нужны для того, чтобы принимать законы.
По его словам, в мобилизации нардепов будет якобы заинтересована Россия, поскольку в таком случае парламент "не сможет работать".
"Так Ким (Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. – Ред.) же сказал вчера – какой от нас толк? <...> Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный – больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это будет точно мешать победе, функционированию государства", – пояснил Корниенко.
Кроме того, приводя еще один аргумент против мобилизации депутатов, он сказал, что отправлять законодателей на фронт "дорого".
"Сейчас депутат получает на руки около 80 000 грн, а будет получать более 100 000 грн, если будет воевать", – высказался вице-спикер Рады.
- 5 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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