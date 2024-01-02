Вице-спикер ВР о мобилизации нардепов: От нас на фронте толку не будет, и это дорого

Корниенко убежден, что в мобилизации нардепов будет заинтересована только Россия, поскольку тогда парламент "не сможет работать"

Александр Корниенко (Скриншот по интервью LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью Укринформу, что от депутатов на фронте "не будет толку" и они нужны для того, чтобы принимать законы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в мобилизации нардепов будет якобы заинтересована Россия, поскольку в таком случае парламент "не сможет работать".

"Так Ким (Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. – Ред.) же сказал вчера – какой от нас толк? <...> Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный – больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это будет точно мешать победе, функционированию государства", – пояснил Корниенко.

Кроме того, приводя еще один аргумент против мобилизации депутатов, он сказал, что отправлять законодателей на фронт "дорого".

"Сейчас депутат получает на руки около 80 000 грн, а будет получать более 100 000 грн, если будет воевать", – высказался вице-спикер Рады.

5 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

Читайте также: Мобилизация. В Раде заявили, что на этой неделе будет компромиссный вариант законопроекта