Віцеспікер ВР про мобілізацію нардепів: Від нас на фронті толку не буде, і це дорого

Корнієнко переконаний, що в мобілізації нардепів буде зацікавлена тільки Росія, оскільки тоді парламент "не зможе працювати"

Олександр Корнієнко (Скриншот з інтерв'ю LIGA.net)

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив у інтерв'ю Укрінформу, що з депутатів на фронті "не буде толку" і вони потрібні для того, щоб ухвалювати закони.

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За його словами, в мобілізації нардепів буде нібито зацікавлена Росія, оскільки в такому випадку парламент "не зможе працювати".

"Так Кім (Віталій Кім, глава Миколаївської ОВА. — Ред.) же сказав вчора – який з нас толк? <...> Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна – більше нікому буде тоді голосувати й приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно заважатиме перемозі, функціонуванню держави", – пояснив Корнієнко.

Крім того, наводячи ще один аргумент проти мобілізації депутатів, він сказав, що відправляти законодавців на фронт "дорого".

"Зараз депутат отримує на руки близько 80 000 грн, а буде отримувати понад 100 000 грн, якщо буде воювати", – висловився віцеспікер Ради.

5 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження воєнної служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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