Мобілізація. У Раді заявили, що цього тижня буде компромісний варіант законопроєкту

В оригінальному вигляді законопроєкт не будуть голосувати й ухвалювати

Євгенія Кравчук (Фото: пресслужба СН)

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу Рада, що до нового законопроєкту про мобілізацію цього тижня вноситимуть зміни, які враховуватимуть, зокрема, зауваження від омбудсмена.

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За її словами, найближчими днями в парламенті почне роботу велика міжвідомча робоча група, яка напрацює компромісний варіант законопроєкту.

"Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися. <...> Адже маємо зауваження від Уповноваженого з прав людини. Також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", – сказала Кравчук.

Вона додала, що "ракети над головою – найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває й екзистенційна загроза для нашої держави нікуди не зникла", а військові, які боронять Україну з початку великої війни, мають знати, коли їх змінять.

28 грудня голова ВР Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте війну "роликами з псом Патроном не виграти".

5 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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