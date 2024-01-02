Мобилизация. В Раде заявили, что на этой неделе будет компромиссный вариант законопроекта

В оригинальном виде законопроект не будут голосовать и принимать

Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба СН)

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала Рада, что в новый законопроект о мобилизации на этой неделе будут вносить изменения, которые будут учитывать, в частности, замечания от омбудсмена.

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По ее словам, в ближайшие дни в парламенте заработает большая межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант законопроекта.

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься. <...> Поскольку у нас есть замечания от Уполномоченного по правам человека. Также есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Все должно быть понятным и справедливым", – сказала Кравчук.

Она добавила, что "ракеты над головой – лучшее напоминание, что полномасштабная война продолжается и экзистенциальная угроза для нашего государства никуда не исчезла", а военные, защищающие Украину с начала большой войны, должны знать, когда их изменят.

28 декабря председатель ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".

5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

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