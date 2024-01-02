Мобилизация. В Раде заявили, что на этой неделе будет компромиссный вариант законопроекта
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала Рада, что в новый законопроект о мобилизации на этой неделе будут вносить изменения, которые будут учитывать, в частности, замечания от омбудсмена.
По ее словам, в ближайшие дни в парламенте заработает большая межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант законопроекта.
"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься. <...> Поскольку у нас есть замечания от Уполномоченного по правам человека. Также есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Все должно быть понятным и справедливым", – сказала Кравчук.
Она добавила, что "ракеты над головой – лучшее напоминание, что полномасштабная война продолжается и экзистенциальная угроза для нашего государства никуда не исчезла", а военные, защищающие Украину с начала большой войны, должны знать, когда их изменят.
28 декабря председатель ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".
- 5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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