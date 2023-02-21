Визит Байдена показал, что Россия пришла к стратегическому провалу в Украине – Салливан

Визит президента США Джо Байдена в Киев "беспрецедентен для нашего времени", поскольку президент впервые посетил столицу страны, которая находится в состоянии войны" и в которой нет военного присутствия США. Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Салливан сказал, что по мнению Байдена поездка в Киев была важна "из-за критичного момента, в котором мы оказались накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину".

Байден также воспользовался возможностью "стоять рядом с президентом Владимиром Зеленским в свободном Киеве, чтобы не на словах, а на деле показать миру, что Украина успешно противостоит российской агрессии, а Россия пришла в Украине к стратегическому провалу", сказал советник Белого дома.

По его словам, президент США хотел "послать четкий и ясный сигнал о неизменной американской поддержке Украины" и "единстве Запада и международного сообщества в поддержке Украины и противостоянии российской агрессии".

Салливан пояснил, что Байден с Зеленским обсуждали "ближайшие месяцы с точки зрения происходящего на фронте", то, что нужно Украине, чтобы "добиться успеха на поле боя", потребности Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, обеспечении гуманитарных нужд.

Отдельной темой переговоров президентов были предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине и украинская формула мира.

Салливан также сказал, что во время выступления в Варшаве Байден намерен заявить, что "Путин считал, что Украина окажется слаба и что Запад будет разобщен", однако результат вторжения России в Украину "оказался полностью противоположным".

20 февраля Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.

Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы.

Перед визитом американского лидера в Украину администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Пока Байден был в Украине, самолеты-разведчики США наблюдали за Киевом из Польши.

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Сергій Бережний

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