Власти анонсировали доплаты энергетикам, восстанавливающим объекты после российских атак

Премьер рассказала о подготовке выплат специалистам, которые в холод работают на местах "прилетов"

Иллюстративное фото: Минэнерго

Для украинских энергетиков введут доплаты за работу по восстановлению инфраструктуры после российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Вводим доплаты энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа", – рассказала чиновница.

Свириденко сообщила, что поручила Министерству энергетики вместе с Министерством финансов внести такое решение на рассмотрение правительства.

"Это наш долг – постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы", – отметила премьер.

Ранее президент Владимир Зеленский, после разговора со Свириденко, сообщил, что правительство предложит, как "ощутимо увеличить" оплату труда таким энергетикам за каждый месяц зимы.

Премьер и президент не сообщали, сколько именно будут доплачивать специалистам.