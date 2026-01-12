Власти анонсировали доплаты энергетикам, восстанавливающим объекты после российских атак
Для украинских энергетиков введут доплаты за работу по восстановлению инфраструктуры после российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Вводим доплаты энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа", – рассказала чиновница.
Свириденко сообщила, что поручила Министерству энергетики вместе с Министерством финансов внести такое решение на рассмотрение правительства.
"Это наш долг – постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы", – отметила премьер.
Ранее президент Владимир Зеленский, после разговора со Свириденко, сообщил, что правительство предложит, как "ощутимо увеличить" оплату труда таким энергетикам за каждый месяц зимы.
Премьер и президент не сообщали, сколько именно будут доплачивать специалистам.
- 9 января Россия запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. В частности, состоялся второй удар "Орешником" по Львовской области. По данным премьера, россияне целенаправленно били по котельным.
- На Киев той ночью оккупанты совершили комбинированную атаку, из-за чего погибли четверо и пострадали 22 человека. В результате ударов начались проблемы в энергосистеме столицы.
- По состоянию на вечер 12 числа часть Правого берега Киева перешла на стабилизационные графики, на Левом берегу сохранялись экстренные отключения. По данным мэра столицы Кличко, в Киеве без теплоснабжения остаются почти 800 домов.
- Зеленский предупредил, что Россия может осуществить новый масштабный удар по Украине в ближайшее время.
