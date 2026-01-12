Влада анонсувала доплати енергетикам, що відновлюють об'єкти після російських атак
Для українських енергетиків введуть доплати за роботу з відновлення інфраструктури після російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу", – розповіла чиновниця.
Свириденко повідомила, що доручила Міністерству енергетики разом з Міністерством фінансів внести таке рішення на розгляд уряду.
"Це наш обовʼязок – постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли", – зауважила прем'єрка.
Раніше президент Володимир Зеленський, після розмови зі Свириденко, повідомив, що уряд запропонує, як "відчутно збільшити" оплату праці таким енергетикам за кожен місяць зими.
Прем'єрка та президент не повідомляли, скільки саме доплачуватимуть фахівцям.
- 9 січня Росія запустила по Україні 36 ракет і 242 дрони. Зокрема, відбувся другий удар "Орєшніком" по Львівщині. За даними прем'єрки, росіяни цілеспрямовано били по котельнях.
- На Київ тієї ночі окупанти здійснили комбіновану атаку, через що загинули четверо й постраждали 22 людини. Унаслідок ударів почалися проблеми в енергосистемі столиці.
- Станом на вечір 12 числа частина Правого берега Києва перейшла на стабілізаційні графіки, на Лівому березі зберігались екстрені відключення. За даними мера столиці Кличка, у Києві без теплопостачання лишаються майже 800 будинків.
- Зеленський попередив, що Росія може здійснити новий масштабний удар по Україні найближчим часом.
Коментарі (0)