Внутренняя кухня. У Зеленского отреагировали на импичмент Трампу

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений после расшифровки разговора двух президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТСН. Тиждень на телеканале 1+1 заявил помощник президента Андрей Ермак, комментируя скандал вокруг расшифровки их телефонного разговора.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - отметил Ермак.

По его словам, Украина видит в США "друга и нашего стратегического партнера".

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"А то, что происходит там - это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие", - подчеркнул Ермак.

Отвечая на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из офиса президента относительно реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнерами из Франции и Германии, не претерпела никаких изменений".

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Он не стал комментировать слова инициаторов импичмента президента США о "российском следе" в обнародовании расшифровок: "Я считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать".