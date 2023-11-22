Во Львове люди в военной форме "запаковали" мужчину в машину. Военкомат отреагировал

В сети появилось видео из Львова, на котором люди в военной форме "запаковали" мужчину в машину и оскорбили его спутницу, выбив из ее рук телефон. Во Львовской областном территориальном центре комплектования (военкомате) отреагировали и назначили проверку.

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На видео, которое публикуют украинские каналы, можно заметить людей в форме, которые силой заталкивают мужчину в автомобиль, а параллельно обругивают его спутницу и выбивают из ее рук телефон.

Не исключено, что инцидент мог произойти из-за нарушения комендантского часа. Также накануне Львовская областная военная администрация выдала указ об усилении проверки документов у всех военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет.

В ТЦК заявили, что для избежания социальных обострений и конфликтных ситуаций проверяют данный факт о возможной причастности сотрудников военкомата к инциденту.

"Командование Львовского ТЦК осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

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14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы у государства была реальная картина имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

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